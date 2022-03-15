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Центробанк прокомментировал приостановку торгов на фондовой бирже

В ЦБ заявили, что открытие торгов на фондовой бирже может привести к неоправданным потерям

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Центробанк (ЦБ) прокомментировал приостановку торгов на фондовой бирже. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям. «Мы будем следить за ситуацией и откроем рынки, как только ситуация это позволит сделать», — сообщили в Банке России.

Управляющий директор по коммуникациям торговой площадки Андрей Брагинский отметил, что технически Московская биржа готова к запуску торгов на фондовом рынке. По его словам, продолжение паузы позволяет решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы. «Это прежде всего завершение расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам резидентов и нерезидентов, которые были совершены до приостановки, прояснение вопросов по счетам С и ситуации по расчетам и выплатам со стороны международных депозитариев», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Банк России решил не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка на предстоящей неделе, с 14 по 18 марта. Исключением станет режим «Выкуп: адресные заявки» с расчетами в рублях. Что касается торгов в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка, они будут проходить в этот период в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки».

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Марина Совина
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