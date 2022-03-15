США ввели санкции против отдела МВД в Чечне

США ввели санкции против отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни

Министерство финансов США ввело санкции против ряда лиц из России, в том числе против отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Против них введут санкции на основании «акта Магнитского» — механизма, который предусматривает введение мер за нарушения прав человека. В такой список попали прокурор города Аргун Джабраил Ахматов, начальник отделения ГИБДД МВД России по Курчалоевскому району Хусейн Хутаев и следователь Курчалоевского РОВД Нурид Саламов.

Кроме того, санкции ввели против судьи Басманного районного суда Москвы Натальи Мушниковой.

Новые ограничения Вашингтона также коснулись заместителей министра обороны России Юнус-Бека Евкурова и Алексея Криворучко. Кроме того, под новые рестрикции попали главы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и «Рособоронэкспорта» Дмитрий Шугаев и Александр Михеев.