В Менделеевске появится колледж в 2023 году

Профессиональный колледж и общежитие на 240 учащихся построят в Менделеевске, Татарстан

Профессиональный колледж и общежитие на 240 учащихся появится в одном из городов Татарстана в 2023 году. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, учебное заведение, которое построят в Менделеевске, планируется сделать филиалом Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) химико-технологической направленности.

«В текущем году профессиональное образовательное учреждение будет спроектировано, а уже в следующем году начнется его строительство», — уточнил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев на аппаратном совещании, на котором делегация КНИТУ-КХТИ и представители производства «Аммоний» обсудили подробности создания колледжа.

В декабре 2021 года в Татарстане состоялось открытие животноводческой фермы на 600 голов крупного рогатого скота. Новая ферма появилась в поселке Псеево Менделеевского района благодаря выигранному гранту по линии Минсельхозпрода республики на сумму 16,6 миллиона рублей. Общая сумма инвестиций в данный проект составляет около 32 миллионов рублей.