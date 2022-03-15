В Венгрии назвали правильным решение не поставлять оружие Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал правильным решение не поставлять оружие Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал правильным решение Будапешта не поставлять летальное оружие Украине и не отправлять туда венгерских военнослужащих. По его словам, это подтверждают последние события, в том числе нанесение российскими войсками ударов по Яворовскому полигону. Об этом сообщает ТАСС.

«С тех пор как на Украине началась война, вопрос о том, какую позицию мы должны занять, чтобы сохранить мир и безопасность Венгрии, был предметом постоянных дебатов внутри страны. Правительство приняло четкие решения: мы не будем посылать солдат или оружие и не позволим перевозить летальное оружие через нас на Украину», — написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг информацию о том, что НАТО планирует менять расстановку сил на восточном фланге после удара Вооруженных сил (ВС) России по учебным центрам на военном полигоне Яворовский во Львовской области.

13 марта в Минобороны доложили об уничтожении на западе Украины до 180 иностранных наемников. В ведомстве пояснили, что в этих учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями, а также их использовали как базу хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран.