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В Венгрии назвали правильным решение не поставлять оружие Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал правильным решение не поставлять оружие Украине

Фото: Peter Szijjarto / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал правильным решение Будапешта не поставлять летальное оружие Украине и не отправлять туда венгерских военнослужащих. По его словам, это подтверждают последние события, в том числе нанесение российскими войсками ударов по Яворовскому полигону. Об этом сообщает ТАСС.

«С тех пор как на Украине началась война, вопрос о том, какую позицию мы должны занять, чтобы сохранить мир и безопасность Венгрии, был предметом постоянных дебатов внутри страны. Правительство приняло четкие решения: мы не будем посылать солдат или оружие и не позволим перевозить летальное оружие через нас на Украину», — написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг информацию о том, что НАТО планирует менять расстановку сил на восточном фланге после удара Вооруженных сил (ВС) России по учебным центрам на военном полигоне Яворовский во Львовской области.

13 марта в Минобороны доложили об уничтожении на западе Украины до 180 иностранных наемников. В ведомстве пояснили, что в этих учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями, а также их использовали как базу хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран.

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Марина Совина
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