Россиян предупредили о подорожании ипотеки

«Ъ»: российские застройщики начинают повышать ставки по программам субсидирования ипотеки

Российские застройщики начинают отказываться от собственных программ субсидирования ипотеки для покупателей или поднимать ставки по таким кредитам. О невозможности сохранить прежнюю стоимость займов предупредили участники рынка, сообщает «Коммерсантъ».

В девелоперской компании ГК «Инград» рассказали, что приостановили действие программ субсидирования ипотеки в конце февраля. Другой застройщик ГК МИЦ заявил, что такие кредиты «перестали быть интересными и актуальными». На долю субсидируемых застройщиком программ, по данным «Инграда», в феврале приходилось 67 процентов ипотечных кредитов, а в компании «Интеко» этот показатель достигал 70 процентов. Девелопер ГК ЛСР заявил о меньшей доле — всего 25-35 процентов в зависимости от региона.

Некоторые участники рынка сохранили программы субсидирования, но существенно повысили ставку — покупателям предлагают ставку не ниже 10 процентов, хотя до февраля она составляла около 5-6 процентов. ГК ПИК предоставляет ипотеку под 10 процентов годовых, а ГК «Основа» — 12,6 процента. Резкое подорожание ипотеки связано с повышением ключевой ставки Центральным банком.

Председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова объяснила, что застройщики больше не смогут направлять накопленный запас прибыли на субсидирование ипотечных программ. «Ее нужно распределить на нужды нового времени», — отметила эксперт.

Коммерческий директор ООО «ПроГород» Игорь Соломатин подчеркнул, что приблизительно 90 процентов сделок на первичном рынке недвижимости приходятся именно на ипотечное кредитование. Стоимость ипотеки после повышение ставки ЦБ взлетела до 22-25 процентов годовых, на фоне чего самым доступным вариантом для граждан оставалась субсидированная ипотека от застройщиков. Руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов отметил, что при сохранении текущих экономический условий о субсидировании ипотеки придется забыть окончательно.

28 февраля Центральный банк резко поднял ключевую ставку — с 9,5 до 20 процентов годовых. Регулятор объяснил необходимость повышения кардинальным изменением внешних условий. В ЦБ рассчитывают, что такое решение позволит поднять ставки по депозита, защитить сбережения граждан и поддержать финансовую и ценовую стабильность.