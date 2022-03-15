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На Украине сообщили о продолжении работы гумкоридора из Мариуполя

Вице-премьер Украины сообщила, что 16 марта продолжится работа гумкоридора из Мариуполя
Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: РИА Новости

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в среду, 16 марта, планируется продолжить работу гумкоридора из Мариуполя и провести эвакуацию из Изюма. Ее слова приводит РИА Новости.

«Завтра планируем продолжить работу гуманитарного коридора для Мариуполя, а также начать эвакуацию из Изюма», — сказала Верещук в ходе брифинга.

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Также она сообщила, что украинские власти не будут производить 16 марта эвакуацию мирных жителей из городов Киевской области в связи с введением комендантского часа. «В связи с введением круглосуточного комендантского часа эвакуация в Киевской области завтра, к сожалению, проводиться не будет», — сообщила вице-премьер.

На 14 марта, по данным ООН, Украину покинуло более пяти миллионов человек. Большая часть тех, кто уезжает через западные границы, остаются в Польше, Венгрии и Молдавии. Однако тысячи украинцев добрались уже до Франции, что подтвердил президент Эммануэль Макрон.

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Марина Совина
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