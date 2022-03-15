ЕС запретил проводить сделки с рядом российских компаний

ЕС запретил проводить сделки с «Роснефтью» и «Уралвагонзаводом»

Европейский союз (ЕС) запретил проводить сделки с рядом российских компаний, пишет РИА Новости со ссылкой на официальный журнал организации.

Новые ограничительные меры коснулись таких компаний, как «Роснефть», «Газпром нефть», «КамАЗ», «Транснефть». «Должно быть запрещено прямо или косвенно участвовать в любых сделках с юридическим лицом, организацией или органом, учрежденном в России», — отмечается в документе. В санкционный список также включены ОПК «Оборонпром», ОАК, «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей», а также Ростех, «Севмаш», «Совкомфлот» и Объединенная судостроительная корпорация.

Правила вступают в силу на следующий день после публикации в журнале Евросоюза.

Запад принял новые пакеты санкций против России из-за специальной операции на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.