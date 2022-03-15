В Еврокомиссии оценили возможность замены поставок газа из России

В ЕК заявили, что ЕС нужно 50-60 млрд куб м. газа из источников для замены поставок из РФ

Евросоюзу потребуется 50-60 миллиардов кубометров природного газа из других источников, чтобы заменить поставки из России. Об этом заявил заместитель руководителя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, передает ТАСС.

Замглавы ЕК предупредил, что в случае планов ЕС сократить зависимость от сырья из России минимум на две трети, «придется принимать трудные решения».

Ранее аналитики спрогнозировали рекордное подорожание газа в Европе. Как заявила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова, цены фьючерсов в настоящее время неустойчивы, они могут превысить четыре тысячи долларов за тысячу кубических метров в ближайшее время.

Вице-премьер России Александр Новак также предупредил о последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. По словам Новака, такой шаг вызовет катастрофический всплеск цен на топливо. Он отметил, что баррель нефти сможет подорожать до 300 долларов и более.