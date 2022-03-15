Половина россиян отказались следить за курсом валют

Чаще других за курсом валют следили россияне с высшим образованием и фрилансеры

Доля россиян, которые специально следили за курсами иностранных валют в конце февраля-начале марта, составила 50 процентов, об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. При этом половина населения отказались мониторить курсы.

Эксперты отметили, что курсом валют интересовались даже те, у кого не было в них накоплений. Самый большой интерес зафиксирован среди жителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов — 60 и 58 процентов соответственно, наименьший — у жителей Сибирского и Дальневосточного округов (37 и 38 процентов соответственно).

Чаще других за курсом валют следили россияне с высшим образованием (60 процентов), фрилансеры (70 процентов) и сотрудники коммерческих компаний (58 процентов), реже — представители рабочих профессий (43 процентов), а также государственные и муниципальные служащие (28 процентов).

В целом доля россиян, у которых имеются сбережения в иностранной валюте, с 2014 года снизилась втрое, с 19 до 6 процентов. Больше всего таких накоплений в прошлом году оказалось у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

В феврале 63 процента опрошенных не следили за курсом. При этом более половины россиян (55 процентов) полагают, что укрепление рубля полезно для экономики.