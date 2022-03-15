Суд дал сроки от 10 до 15 лет заключенным в Россоши за религиозный экстремизм

Заключенных в городе Россоши осудили на 10-15 лет за создание экстремистской ячейки

В Воронежской области суд дал сроки от 10 до 15 лет заключенным за создание религиозно-экстремистской ячейки в исправительной колонии (ИК) №8. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 15 марта, рассказали в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

В ведомстве сообщили, что деятельность религиозно-экстремистской ячейки пресечена. Она была сформирована из числа заключенных, осужденных за тяжкие преступления. Члены этой группы вовлекали других заключенных в экстремистскую и террористическую деятельность путем публичных призывов к вооруженной борьбе против «неверных», а также пропагандировали терроризм и оправдывали насильственные действия в отношении групп лиц, выделяемых по религиозному признаку.

В отношении членов ячейки были возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей» УК РФ. В ходе следствия доказана причастность одного из заключенных к финансированию организации «Исламское государство» (террористическая организация запрещена на территории России).

В итоге Второй Западный окружной военный суд приговорил шестерых участников организованной группы к срокам от 10 до 15 лет лишения свободы.