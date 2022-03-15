Суд в Нур-Султане санкционировал арест племянника Назарбаева по делу о хищениях

Суд в Нур-Султане санкционировал арест племянника Назарбаева по делу о хищениях

Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султан санкционировал арест племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы по делу о хищениях. Об этом сообщает РИА Новости со сслыкой на пресс-службу столичного суда.

"Пятнадцатого марта 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Сатыбалдыулы К.", - говорится в сообщении на сайте суда.

В нем также отмечается, что другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

13 марта антикоррупционная служба Казахстана сообщила, что ею расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Сатыбалдыулы.