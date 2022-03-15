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В НАТО рассказали об изменении расстановки сил после удара по военному полигону

Джон Кирби заявил, что НАТО не планирует менять расстановку сил после удара по Яворовскому

Фото: Lisa Ferdinando / Reuters

НАТО не планирует менять расстановку сил на восточном фланге после удара Вооруженных сил (ВС) России по учебным центрам на военном полигоне Яворовский во Львовской области. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Его цитирует ТАСС.

«Не вдаваясь в подробности относительно позиционирования сил, я могу сказать, что все, кто несет службу и занимается укреплением восточного фланга НАТО, сейчас находится в состоянии повышенной готовности», — заявил Кирби.

Он добавил, что ему также неизвестно о каких-либо изменениях в планах на ближайшие дни, которые основывались бы исключительно на том, что на Западе Украины был нанесен удар по тренировочной базе.

13 марта в Минобороны доложили об уничтожении на западе Украины до 180 иностранных наемников. В ведомстве пояснили, что в этих учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями, а также их использовали как базу хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Марина Совина
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