В НАТО рассказали об изменении расстановки сил после удара по военному полигону

Джон Кирби заявил, что НАТО не планирует менять расстановку сил после удара по Яворовскому

НАТО не планирует менять расстановку сил на восточном фланге после удара Вооруженных сил (ВС) России по учебным центрам на военном полигоне Яворовский во Львовской области. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Его цитирует ТАСС.

«Не вдаваясь в подробности относительно позиционирования сил, я могу сказать, что все, кто несет службу и занимается укреплением восточного фланга НАТО, сейчас находится в состоянии повышенной готовности», — заявил Кирби.

Он добавил, что ему также неизвестно о каких-либо изменениях в планах на ближайшие дни, которые основывались бы исключительно на том, что на Западе Украины был нанесен удар по тренировочной базе.

13 марта в Минобороны доложили об уничтожении на западе Украины до 180 иностранных наемников. В ведомстве пояснили, что в этих учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями, а также их использовали как базу хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.