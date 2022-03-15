Россиянин задушил бывшую жену, спрятал в мешок и закопал

В Коми суд приговорил к 9 годам бизнесмена за убийство экс-супруги из-за финансового спора

Сыктывкарский городской суд вынес приговор бизнесмену Сергею Карандашеву, признав его виновным в убийстве экс-супруги Натальи Порошкиной. Мужчина осужден на девять лет колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что ранним утром 27 июля 2021 года на левом берегу реки Сысола в Сыктывкаре (Республика Коми) Карандашев в ходе ссоры несколько раз ударил бывшую жену палкой по голове, затем сжал ее шею и задушил. Убийство было совершено во время утренней пробежки, которую совершала Порошкина. Тело россиянин спрятал в мешок и закопал, уточняет ТАСС.

Позже он обратился в полицию с заявлением об исчезновении бывшей жены. На протяжении нескольких дней шли ее поиски, в которых участвовал Карандашев. Следователи выяснили, что между супругами были имущественные и финансовые споры. Порошкина владела фитнес-клубом.

Карандашев признался в непреднамеренном убийстве и показал, где спрятал тело.