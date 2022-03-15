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Южная Корея направит военную помощь Украине

Минобороны Южной Кореи направит Украине военную помощь, кроме вооружений

Фото: Carlos Barria / Reuters

Южная Корея помимо гуманитарной помощи направит Украине военные материалы, за исключением системы вооружений. Об пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны республики Пу Сын Чхана.

«На данный момент было принято решение относительно того, что будет предоставлено в качестве помощи, сейчас идет предметное обсуждение планов, включая предложения по доставке. Наше правительство решило предоставить Украине военные материалы, но не системы вооружений​​​», — пояснили в южнокорейском оборонном ведомстве.

Гуманитарная помощь включит в себя каски, сухие пайкаи, одеяла, аптечки, палатки — всего насчитывается 20 наименований предметов. Стоимость гумпомощи оценивается в 804 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Южной Корее удалось добиться исключения из антироссийских санкций США, однако при этом республика обязуется ввести свои экспортные ограничения против Москвы. Министр торговли Южной Кореи Е Хан Гу заверил американских партнеров, что Сеул примет «дополнительные меры экспортного контроля на уровне, совпадающем с США и международным сообществом».

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Марина Совина
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