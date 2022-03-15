Литва ввела персональные санкции в отношении нескольких россиян

Власти Литвы ввели персональные санкции в отношении Сергея Чемезова и Алексея Мордашова

Власти Литвы приняли решение о введении персональных санкций в отношении нескольких граждан России. Об этом сообщил председатель комитета литовского Сейма по бюджету и финансам Миколас Маяускас, передает ТАСС.

Отмечается, что под ограничения попали, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, бывший член совета директоров Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко и председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов.

Маяускас также добавил, что всего с 24 февраля Литва ввела санкции в отношении 11 компаний и пяти физических лиц, а в литовских банках были заморожены свыше 4,5 миллиона евро.

«Ответственные ведомства продолжают интенсивную работу, сотрудничают с международными партнерами для того, чтобы санкции на территории Литвы действовали принципиально и в полном объеме», — заключил он.