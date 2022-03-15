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Украину посетит еще один европейский политик

Глава МИД Литвы Ландсбергис отправится на Украину
Габриелюс Ландсбергис

Габриелюс Ландсбергис. Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Украину 15 марта посетит глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

«Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис сегодня также отправляется на Украину с необъявленным визитом», — говорится в сообщении. По имеющимся данным, литовский политик планирует находиться на украинской территории только один день.

Во вторник, 15 марта, стали также известны подробности секретного визита на Украину других европейских политиков — премьер-министров Польши, Словакии и Чехии. Поездку глав правительств стран Восточной Европы готовили несколько дней. По последним данным, премьер-министры едут на поезде в Киев.

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После начала российской спецоперации на Украине практически все мировые политики выразили то или иное отношение к происходящим событиям. Тема Украины не сходит с главных полос СМИ в Европе и США, в отдельных странах проходят политические акции. В урегулирование кризиса активно пытается вмешаться Турция, глава МИД страны Мевлют Чавушоглу планирует лететь в Ростов-на-Дону.

Ранее в Киеве, куда прибудут премьер-министры и глава МИД Литвы, объявили комендантский час. Мэр столицы Виталий Кличко запретил жителям выходить на улицу без спецпропусков.

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Дмитрий Настасьев
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