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В Киеве запретили выходить на улицу без спецпропусков

Мэр Кличко ввел в Киеве комендантский час на 35 часов до 17 марта

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве запретили выходить на улицу без спецпропуска. О введении особого режима объявил мэр города Виталий Кличко. Комендантский час будет действовать до 17 марта, передает ТАСС.

«По решению военного командования, с сегодняшнего дня — 15 марта, с 20:00 — в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков», — пояснил Кличко. Мэр добавил, что выход из дома разрешен только в случае воздушной тревоги, чтобы добраться до укрытия. Политик призвал жителей Киева подготовиться к тому, чтобы двое суток оставаться дома.

Мэр запретил киевлянам выходить на улицу ночью еще 24 февраля. В украинской столице всем добровольцам сил территориальной обороны раздали автоматы, ее члены патрулируют улицы в поисках диверсионных групп. Диверсантами объявили водителей, которые занимают полосу движения для общественного транспорта.

Ранее в Народной милиции Донецкой народной республики предупредили, что будут ликвидировать всех украинцев, кто берет в руки оружие. Так в ДНР намерены разобраться с украинскими бойцами территориальной обороны.

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Дмитрий Настасьев
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