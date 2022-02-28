В Киеве занявших полосу общественного транспорта будут считать диверсантами

Власти Киева будут напомнили местным жителям о запрете использования полосы для общественного транспорта — выезд на нее будет считаться диверсией. Об этом в Telegram-канале сообщила Киевская городская государственная администрация.

Сообщается, что к автомобилям, занявшим полосу для общественного транспорта, будут применяться те же меры, что и к машинам диверсионно-разведывательных групп.

Пользоваться отдельной полосой разрешено только машинам скорой помощи, военной технике, автомобилям со спецгрузом и общественному транспорту, заявили в администрации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице комендантский час. Изначально он должен был действовать до 28 февраля, однако 27 февраля был продлен. С 22:00 до 7:00 запрещено пользоваться личным транспортом, а находящихся на улице людей приравнивают к диверсантам.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. По словам президента страны Владимира Путина, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).