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В ДНР заявили о намерении уничтожить всех взявшихся за оружие на Украине

Народная милиция ДНР будет считать военными всех, кто возьмет оружие на Украине

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Войска Донецкой народной республики (ДНР) будут исходить из принципа, что любой взявший в руки оружие на Украине считается военнослужащим и подлежит уничтожению. Об этом заявил начальник управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас в украинских городах активно формируются отряды территориальной обороны, и власти активно раздают оружие всем желающим с намерением поступать так и впредь.

«И их нужно уничтожать, если они не захотят сложить оружие», — призвал Басурин.

Ранее военный оценил ситуацию в блокированном Народной милицией Мариуполе. Он заверил, что в населенном пункте так и не заработал гуманитарный коридор, идут тяжелые бои, однако город понемногу зачищается.

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Алевтина Запольская
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