В ДНР заявили о намерении уничтожить всех взявшихся за оружие на Украине

Народная милиция ДНР будет считать военными всех, кто возьмет оружие на Украине

Войска Донецкой народной республики (ДНР) будут исходить из принципа, что любой взявший в руки оружие на Украине считается военнослужащим и подлежит уничтожению. Об этом заявил начальник управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас в украинских городах активно формируются отряды территориальной обороны, и власти активно раздают оружие всем желающим с намерением поступать так и впредь.

«И их нужно уничтожать, если они не захотят сложить оружие», — призвал Басурин.

Ранее военный оценил ситуацию в блокированном Народной милицией Мариуполе. Он заверил, что в населенном пункте так и не заработал гуманитарный коридор, идут тяжелые бои, однако город понемногу зачищается.