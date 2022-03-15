Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стали известны подробности визита премьеров Польши, Чехии и Словакии на Украину

Михал Дворчик рассказал о секретности визита премьеров Польши, Словакии и Чехии в Киев
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Leon Neal / Reuters

Визит премьер-министров Польши, Словакии и Чехии на Украину тайно готовился много дней. О секретности этого политического шага заявил журналистам глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик, передает РИА Новости.

«Визит готовился много дней, но держался в строгой тайне. Опасность, с которой приходится сталкиваться в такой ситуации, является чем-то, чего нельзя избежать», — рассказал чиновник о подробностях визита в Киев глав правительств Польши, Чехии и Словакии.

Ранее Дворчик рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его чешский коллега Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша прибыли на Украину и направляются в Киев. По словам чиновника, премьер-министры трех стран-членов НАТО пересекли польско-украинскую границу на поезде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России
В Совфеде прокомментировали ситуацию с выходом России из Совета Европы
Жительница Мариуполя рассказала об обстреле националистами машины с детьми
Стало известно о подготовке визита главы МИД Турции в Россию
Белорусские депутаты одобрили продление использования Россией военных объектов
Мошенницу Анну Делви депортировали из тюрьмы США
Суд признал геноцидом действия немцев в Ростовской области в годы войны
Конкурент «Газпрома» прекратит торговлю российской нефтью
Нурмагомедов вступился за обвиняемого в покушении на убийство экс-чемпиона UFC
Метеоролог предсказала весну на выходных в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.