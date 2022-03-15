Стали известны подробности визита премьеров Польши, Чехии и Словакии на Украину

Михал Дворчик рассказал о секретности визита премьеров Польши, Словакии и Чехии в Киев

Визит премьер-министров Польши, Словакии и Чехии на Украину тайно готовился много дней. О секретности этого политического шага заявил журналистам глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик, передает РИА Новости.

«Визит готовился много дней, но держался в строгой тайне. Опасность, с которой приходится сталкиваться в такой ситуации, является чем-то, чего нельзя избежать», — рассказал чиновник о подробностях визита в Киев глав правительств Польши, Чехии и Словакии.

Ранее Дворчик рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его чешский коллега Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша прибыли на Украину и направляются в Киев. По словам чиновника, премьер-министры трех стран-членов НАТО пересекли польско-украинскую границу на поезде.