Премьер-министры трех стран НАТО прибыли на Украину

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении прибыли на Украину и направляются в Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его чешский коллега Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша прибыли на Украину и направляются в Киев. Об этом заявил руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик, передает ТАСС.

По словам чиновника, премьер-министры трех стран-членов НАТО пересекли польско-украинскую границу на поезде. На украинскую территорию также приехал вице-премьер Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский.

Дворчик рассказал, что в Киеве у политиков пройдут встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

Ранее сообщалось, что на предстоящих переговорах лидеры стран Восточной Европы обсудят с президентом Украины процесс дипломатического урегулирования украинского кризиса и экономическую помощь Евросоюза.