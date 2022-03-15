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Премьер-министры трех стран НАТО прибыли на Украину

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении прибыли на Украину и направляются в Киев
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его чешский коллега Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша прибыли на Украину и направляются в Киев. Об этом заявил руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик, передает ТАСС.

По словам чиновника, премьер-министры трех стран-членов НАТО пересекли польско-украинскую границу на поезде. На украинскую территорию также приехал вице-премьер Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский.

Дворчик рассказал, что в Киеве у политиков пройдут встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

Ранее сообщалось, что на предстоящих переговорах лидеры стран Восточной Европы обсудят с президентом Украины процесс дипломатического урегулирования украинского кризиса и экономическую помощь Евросоюза.

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Виктория Кондратьева
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