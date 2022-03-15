Кошку поселили в отдельном номере отеля с размещением за 3,8 миллиона рублей

Названную в честь королевы Великобритании кошку на всю жизнь поселили в дорогом отеле

В Лондоне, Англия, названную Лилибет в честь королевы Елизаветы II кошку на всю жизнь поселили в отдельном номере дорогого отеля, расположенного недалеко от Букингемского дворца. Историю живущей в королевских условиях кошки публикует Daily Star.

Представитель отеля Джо Стивенсон рассказал, что сибирской кошке дали кличку в честь прозвища королевы Великобритании в семье. По его словам, Лилибет считают королевой отеля. «Сотрудники отеля очень удивились, когда принц Гарри и Меган Маркл решили пойти по тому же пути и назвали свою дочь Лилибет», — признался Стивенсон.

Кошка живет в отдельном номере по системе «все включено», ей можно перемещаться по всей территории кроме кухни и ресторана. Поскольку гости отеля могут останавливаться со своими питомцами, Лилибет приходится общаться с другими животными. По мнению сотрудников отеля, она очень дружелюбна и гостеприимно встречает зверей разных размеров и пород. Отмечается, что стоимость размещения в отеле может достигать 27 тысяч фунтов стерлингов (3,8 миллиона рублей) за сутки.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона сделала любимой собаке ошейник из бриллиантов стоимостью около 500 тысяч фунтов стерлингов (более 72,5 миллиона рублей) и наняла телохранителя. По словам ювелира, Полли надевает ошейник по особым случаям — в частности, на ежегодную выставку собак.