Сенатор США не захотел пересаживаться на электрокары

Сенатор США Джо Манчин заявил о нежелании переходить на электрические автомобили

Сенатор США Джо Манчин не захотел пересаживаться на электрические автомобили. Свое нежелание он объяснил возможным появлением зависимости от импортных комплектующих. Слова политика приводит Business Insider.

Манчин высказал свое мнение на энергетической конференции S&P Global в пятницу, 11 марта. Он выразил опасения, что масштабный переход страны на электрокары приведет к зависимости от иностранных деталей. Сенатор также привел в пример период, когда страна зависела от нефти других стран.

«Я очень не хочу идти по пути электромобилей. Я достаточно взрослый, чтобы помнить, как стоял в очереди в 1974 году, пытаясь купить бензин, я помню те дни. Я не хочу стоять в очереди в ожидании аккумулятора для моей машины, потому что теперь мы зависим от иностранной цепочки поставок — в основном от Китая», — заявил Манчин.

Власти США стремятся поощрять использование электрических автомобилей в стране и подтолкнуть американцев отказаться от машин с бензиновым двигателем. Для реализации цели правительство решило выделить почти пять миллиардов долларов на строительство тысяч станций для зарядки электрокаров.