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Племянника «хозяина Черкизона» осудили и закрыли дело о похищении Авраама Руссо

Суд в Москве приговорил похитителя певца Авраама Руссо Марданова к семи годам колонии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы вынес заочный приговор Зауру Марданову, племяннику «хозяина Черкизона» — бизнесмена Тельмана Исмаилова, проходившему по уголовному делу о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

Марданова приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, после чего суд закрыл дело в отношении него за истечением 15-летнего срока давности. Также был частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего Руссо — с Марданова взыскано полмиллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

Марданов скрылся перед началом повторного процесса по данному делу. Он был освобожден под залог в 10 миллионов рублей и уехал из России во Францию. Двух других фигурантов дела — Владимира Гусакова и Эльяра Дамирова — 17 мая 2021 года приговорили за похищение артиста к шести и пяти годам соответственно, но их также освободили от наказания за истечением срока давности.

Следственный комитет России 17 сентября 2018 года возбудил дело по заявлению Руссо, который утверждал, что 31 января 2004 года его избили в ресторане «Прага», директором которого в то время был Заур Марданов, и насильно увезли в загородный дом его дяди Тельмана Исмаилова, который находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств.

В октябре 2021 года Черногория заявила о предоставлении убежища Исмаилову.

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Любовь Ширижик
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