Главного редактора белорусской «Нашей Нивы» приговорили к 2,5 года колонии

Главный редактор и руководитель отдела рекламы «Нашей Нивы» получили по 2,5 года колонии

Главного редактора белорусского издания «Наша Нива» Егора Мартиновича приговорили к 2,5 года колонии. Об этом сообщает Telegram-канал редакции.

Такой же срок получил руководитель отдела рекламы и маркетинга «Нашей Нивы» Андрей Скурко. Приговор вынесла судья Заводского района Минска.

Мартиновича и Скурко признали виновными в нанесении имущественного ущерба в крупном размере без признаков хищения, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Егор Мартинович был задержан в июле 2021 года. Изначально сообщалось, что он обвиняется по статье «Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок». Белорусский правозащитный центр «Весна» признал Мартиновича и Скурко политзаключенными.

В 2020 и 2021 годах в Белоруссии проходили массовые акции протеста, вызванные официальными результатами президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко победил в первом туре.