Песков рассказал о смягчении коронавирусных ограничений для сотрудников Кремля

Пресс-секретарь президента Песков рассказал, что сотрудники Кремля сняли маски

Сотрудники Кремля сняли маски, при этом санитарно-эпидемиологические меры в отношении президента России Владимира Путина сохраняются. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Что касается президента, то, естественно, все меры, связанные с безопасностью президента, меры предосторожности, они продолжаются до тех пор и в том объеме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях», — сказал официальный представитель Кремля.

В Москве носить маски стало необязательным с 15 марта. По словам мэра Сергея Собянина, решение отменить масочный режим принято в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Градоначальник уверен, что подобное смягчение ограничений по COVID-19 поддержит бизнес в условиях санкций.

Вслед за столицей об аналогичном смягчении ограничений из-за улучшения ситуации с коронавирусом объявили власти

Подмосковья, Крыма, Кузбасса, а также Калужской и Тамбовской областей.