Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков рассказал о смягчении коронавирусных ограничений для сотрудников Кремля

Пресс-секретарь президента Песков рассказал, что сотрудники Кремля сняли маски

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Сотрудники Кремля сняли маски, при этом санитарно-эпидемиологические меры в отношении президента России Владимира Путина сохраняются. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Что касается президента, то, естественно, все меры, связанные с безопасностью президента, меры предосторожности, они продолжаются до тех пор и в том объеме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях», — сказал официальный представитель Кремля.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

В Москве носить маски стало необязательным с 15 марта. По словам мэра Сергея Собянина, решение отменить масочный режим принято в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Градоначальник уверен, что подобное смягчение ограничений по COVID-19 поддержит бизнес в условиях санкций.

Вслед за столицей об аналогичном смягчении ограничений из-за улучшения ситуации с коронавирусом объявили власти
Подмосковья, Крыма, Кузбасса, а также Калужской и Тамбовской областей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России
Стало известно о подготовке визита главы МИД Турции в Россию
Белорусские депутаты одобрили продление использования Россией военных объектов
Мошенницу Анну Делви депортировали из тюрьмы США
Суд признал геноцидом действия немцев в Ростовской области в годы войны
Конкурент «Газпрома» прекратит торговлю российской нефтью
Нурмагомедов вступился за обвиняемого в покушении на убийство экс-чемпиона UFC
Метеоролог предсказала весну на выходных в Москве
Названы способы избежать мошенников при покупке жилья
Застрявшим за границей россиянам назвали пути возвращения на родину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.