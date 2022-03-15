Вирусолог оценил вероятность появления новых опасных штаммов коронавируса

Вирусолог Альтштейн считает возникновение новых опасных штаммов коронавируса маловероятным

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность появления новых опасных штаммов коронавируса. Он считает, что возникновение нового штамма с повышенной заразностью, который привел бы к росту летальных исходов, маловероятно.

Я думаю, что это маловероятно, потому что в мире уже более 50 процентов людей вакцинированы и много переболевших Анатолий Альтштейн вирусолог

По его словам, эволюция вируса идет в сторону снижения его патогенных свойств.

«Если мы в первые годы эпидемии имели летальность порядка пяти-шести процентов, то сейчас она ниже одного процента», — заключил Альтштейн.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский допустил, что пандемия не закончится на омикрон-штамме, но в ближайшее время новых поколений вируса не появится. Он также подчеркнул, что, согласно математическим данным, до лета коронавирусная инфекция точно не отступит.