В Госдуме высказались об индексации всех видов пенсий

Депутат Бессараб рассказала о возможной индексации всех видов пенсий

Правительству даны дополнительные полномочия по расходованию Резервного фонда, поэтому в случае роста инфляции индексация всех видов пенсий может произойти по решению правительства в любой период, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, мера может быть направлена на увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, от которых зависят все социальные гарантии и льготы.

По плану, социальные пенсии будут проиндексированы в России с 1 апреля, индексация должна пройти на 7,7 процента, отметила Бессараб. Пока именно такой процент заложен в бюджете, но следует иметь в виду, что он может быть пересмотрен, так как прожиточный минимум увеличился на 8,6 процента, отметила она.

Также Бессараб рассказала, что с 1 августа пройдет индексация пенсий для работающих пенсионеров. «Но, как мы знаем, по общему правилу индексация проходит, но пенсионеры получают повышенные выплаты только после окончания трудовых отношений», — поделилась она.

Депутат напомнила, что с 1 января текущего года были проиндексированы на 8,6 процента страховые пенсии по старости, потере кормильца, для неработающих пенсионеров. «Также с 1 января получили дополнительные выплаты получатели военных пенсий. Несмотря на то, что с 1 октября данная категория получила повышение в 2021 году на 4 процента, по решению президента пенсии дополнительно были проиндексированы еще на 8,6 процента уже в этом году», — сказала Бессараб

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что прежде чем приступать к реализации вопроса об индексации пенсий, необходимо дождаться стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке и определить индекс реальной инфляции.

