России предрекли китайский вариант развития соцсетей

Аналитик Пешкова заявила, что Россию ждет китайский вариант развития соцсетей

Генеральный директор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова предрекла России китайский вариант развития соцсетей на фоне блокировки Instagram и Facebook. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист напомнила, что после аналогичной блокировки социальных сетей в Китае только 30 процентов граждан продолжили пользоваться социальными сетями с помощью сервисов VPN, благодаря чему в стране появилось множество новых мессенджеров и сервисов для публикации контента.

«IT-компании будут создавать и выводить на российский рынок новые продукты, успех которых зависит от того, насколько качественно они смогут закрыть новые потребности пользователей», — пояснила аналитик.

По словам Пешковой, многие предприятия малого и среднего бизнеса в России базировались именно в Instagram, «однако с блокировкой одной площадки отроются новые возможности и перспективы развития на российском рынке».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что YouTube будет заблокирован в России, если не будет следовать закону. В понедельник, 14 марта, Роскомнадзор потребовал от компании Google разблокировать YouTube-каналы Гостелерадиофонда с советскими фильмами и радиоспектаклями, доступ к которым был ограничен днем ранее.