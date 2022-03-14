В Совфеде назвали условие для блокировки YouTube

Сенатор Клишас заявил, что YouTube будет заблокирован в РФ, если не будет следовать закону

YouTube будет заблокирован в России, если не будет следовать закону. Такое условие назвал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью РИА Новости.

«YouTube должен следовать закону, либо будет заблокирован», — заявил Клишас.

Роскомнадзор в понедельник, 14 марта, потребовал от компании Google разблокировать YouTube-каналы Гостелерадиофонда с советскими фильмами и радиоспектаклями, доступ к которым был ограничен днем ранее. В ведомстве сочли этот шаг нарушением принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

11 марта YouTube объявил, что заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. Представители видеохостинга также добавили, что платформа удалит контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику». До этого YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских юзеров. Перед этим YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских юзеров.