Вильфанд пообещал россиянам нестандартную погоду

Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил, что Россию ожидает нестандартная погода

В России из-за мощного антициклона на неделе будет наблюдаться нестандартная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Будет нестандартная ситуация, когда в умеренных и южных широтах температура будет ниже нормы, а в северных регионах — выше нормы. Например, на юге европейской части России, Урала температура прогнозируется на 4-8 градусов ниже нормы, а в Северо-Западном федеральном округе — выше нормы на 6-12 градусов», — пообещал россиянам метеоролог.

По его словам, на юге и на севере России из-за подобных погодных аномалий температура воздуха будет одинаковой. В Европейской части страны ожидается от минус двух до плюс четырех градусов, минимальными показателями станут четыре-восемь градусов ниже нуля.

Вильфанд рассказал, что Поволжье, Урал, юг Красноярского края и Иркутскую область ожидают аномально низкие температуры, Ямало-Ненецкий автономный округ и Таймыр — аномально высокие.

Ранее Вильфанд назвал сроки прихода «весеннего потепления» в Москву. По его словам, это случится во второй половине апреля. Снег сойдет в третьей декаде марта — начале апреля, добавил метеоролог.