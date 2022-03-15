Раскрыты изменения в привычках россиян за время пандемии

FinExpertiza сообщила о 6 миллионах отказавшихся от ЗОЖ россиян за два года пандемии

Число россиян, ведущих здоровый образ жизни, сократилось на шесть миллионов человек за два года пандемии коронавируса. При этом курильщиков за это время стало больше. Об изменениях в привычках россиян говорится в исследовании международной консалтинговой компании FinExpertiza, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики отмечают, что число «зожников» в России снижается второй год подряд. По их подсчетам, в 2021 году вредные привычки появились у 2,24 миллиона россиян, ранее строго придерживающихся принципов здорового образа жизни. Это 20,8 процента от их общего числа. Кроме того, на 2,7 миллиона выросло число так называемых «антизожников» — людей, которые либо курят, либо не соблюдают более двух условий здорового образа жизни.

42 230 000 «антизожников» проживает в России, по данным FinExpertiza. Общее население страны, по оценке Росстата на 1 января 2022 года, составляет 145 478 097

К людям с «высокой приверженностью здоровому образу жизни» относят тех, кто строго следует нескольким правилам: не курит, ежедневно употребляет не менее 400 граммов овощей и фруктов, испытывает от 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю, потребляет не более 5 граммов соли в день. Кроме того, мужчины из этой категории пьют не больше 168 граммов чистого спирта в неделю, а женщины — не более 84 граммов. В 2021 году строгих приверженцев ЗОЖ стало 7,1 процента от общей численности населения, или 8,55 миллиона человек. Два года назад эта группа населения была почти на 6 процентов больше.

«Часть строгих приверженцев здорового образа жизни во время карантина 2020 года дала слабину и перешла к умеренному ЗОЖ. В 2021 году население стало еще более склонно к пагубным привычкам, отказу от контроля за питанием и недостатку физической активности», — объяснила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Число следящих за здоровьем россиян снизилось сразу в 55 регионах России. По данным исследования, на Чукотке и в Калмыкии их практически не осталось. В 2021 году более 60 процентов «зожников» потеряли Астраханская область, Ингушетия, Алтайский и Приморский края, Карачаево-Черкесия, Иркутская и Тамбовская области.

По словам Трубниковой, забота о здоровье связана с уровнем благосостояния населения. Люди начинают обращать больше внимания на свой организм по мере роста доходов. Эксперт отмечает, что работает и обратное правило: отказ от вредных привычек и занятие спортом благотворно сказывается не только на здоровье, но и на общем уровне жизни.

Ранее врач-кардиолог Рустем Османов рассказал о необычном последствии пандемии коронавируса для россиян. По его словам, постковидный синдром может увеличить число случаев инвалидности. У переболевших COVID-19 часто остаются проблемы со здоровьем, которые приводят к хроническим заболеваниям.