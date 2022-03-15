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Раскрыты изменения в привычках россиян за время пандемии

FinExpertiza сообщила о 6 миллионах отказавшихся от ЗОЖ россиян за два года пандемии

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Число россиян, ведущих здоровый образ жизни, сократилось на шесть миллионов человек за два года пандемии коронавируса. При этом курильщиков за это время стало больше. Об изменениях в привычках россиян говорится в исследовании международной консалтинговой компании FinExpertiza, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики отмечают, что число «зожников» в России снижается второй год подряд. По их подсчетам, в 2021 году вредные привычки появились у 2,24 миллиона россиян, ранее строго придерживающихся принципов здорового образа жизни. Это 20,8 процента от их общего числа. Кроме того, на 2,7 миллиона выросло число так называемых «антизожников» — людей, которые либо курят, либо не соблюдают более двух условий здорового образа жизни.

42 230 000«антизожников»

проживает в России, по данным FinExpertiza. Общее население страны, по оценке Росстата на 1 января 2022 года, составляет 145 478 097

К людям с «высокой приверженностью здоровому образу жизни» относят тех, кто строго следует нескольким правилам: не курит, ежедневно употребляет не менее 400 граммов овощей и фруктов, испытывает от 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю, потребляет не более 5 граммов соли в день. Кроме того, мужчины из этой категории пьют не больше 168 граммов чистого спирта в неделю, а женщины — не более 84 граммов. В 2021 году строгих приверженцев ЗОЖ стало 7,1 процента от общей численности населения, или 8,55 миллиона человек. Два года назад эта группа населения была почти на 6 процентов больше.

«Часть строгих приверженцев здорового образа жизни во время карантина 2020 года дала слабину и перешла к умеренному ЗОЖ. В 2021 году население стало еще более склонно к пагубным привычкам, отказу от контроля за питанием и недостатку физической активности», — объяснила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Число следящих за здоровьем россиян снизилось сразу в 55 регионах России. По данным исследования, на Чукотке и в Калмыкии их практически не осталось. В 2021 году более 60 процентов «зожников» потеряли Астраханская область, Ингушетия, Алтайский и Приморский края, Карачаево-Черкесия, Иркутская и Тамбовская области.

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По словам Трубниковой, забота о здоровье связана с уровнем благосостояния населения. Люди начинают обращать больше внимания на свой организм по мере роста доходов. Эксперт отмечает, что работает и обратное правило: отказ от вредных привычек и занятие спортом благотворно сказывается не только на здоровье, но и на общем уровне жизни.

Ранее врач-кардиолог Рустем Османов рассказал о необычном последствии пандемии коронавируса для россиян. По его словам, постковидный синдром может увеличить число случаев инвалидности. У переболевших COVID-19 часто остаются проблемы со здоровьем, которые приводят к хроническим заболеваниям.

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Константин Лысяков
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