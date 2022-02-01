Российский врач назвал новое последствие пандемии коронавируса

Постковидный синдром может увеличить число случаев инвалидности. Такое новое последствие пандемии назвал врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов, его слова приводят «Известия».

Специалист отметил, что у вылечившихся от COVID-19 пациентов часто остаются проблемы со здоровьем, некоторые из них переходят в хронические заболевания. По его словам, чаще всего происходит декомпенсация сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), хронического бронхита и цереброваскулярной болезни.

«После коронавирусной инфекции сохраняются симптомы — сердцебиение, одышка, слабость, утомляемость. Многие чувствуют себя подавленными, некоторым пациентам даже требуется консультация психотерапевта из-за астено-депрессивного состояния», — заявил врач.

Терапевт подчеркнул, что на данный момент еще не разработаны четкие клинические рекомендации по лечению посковидного синдрома. «Я уверен, что последствия коронавирусной инфекции могут увеличить количество случаев инвалидности в разных странах», — объяснил Османов.

По его мнению, разработка комплекса мер по оказанию медико-социальной помощи и внедрение лечебно-профилактических мероприятий, плановой диспансеризации поможет предупредить инвалидизацию.

Ранее врач-ревматолог, профессор Александр Шишкин заявил, что постковидный синдром встречается у 30–80 процентов переболевших коронавирусом, невзирая на тяжесть заболевания. Он подчеркнул, что осложнения могут наблюдаться в течение года и даже больше.