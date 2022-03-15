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Съехавшиеся после 20 лет отношений супруги рассказали об особенностях их брака

Прожившие 20 лет раздельно супруги заявили, что личное пространство укрепляет их отношения

Фото: Unsplash

В английском городе Бредфорд, графство Уэст-Йоркшир, прожившие 20 лет раздельно муж и жена съехались и рассказали об особенностях их взаимоотношений. Историю необычной пары публикует Daily Mail.

54-летняя Клэр и 48-летний Дэвид Берк признались, что приняли решение жить отдельно, потому что считали, что личное пространство укрепляет их отношения. По словам Клэр, раздельное проживание позволяло ей скучать по мужу и с нетерпением ждать встречи. «Я никогда не хотела стать ворчливой женой, а раздельная жизнь позволяла нам избегать ссор, которые возникают у большинства пар. Для нас это было просто идеально», — объяснила она.

Однако спустя 20 лет брака супруги все же приобрели общий дом и переехали в него. Они решили навсегда остаться под одной крышей и жить по своим правилам — влюбленные спят в разных комнатах. Клэр переживала, что ее будут раздражать какие-то привычки Дэвида, о которых она не догадывалась, однако в итоге проблем не возникло.

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Влюбленные рассказали, что после переезда их отношения вышли на совершенно новый этап. Также им нравится проводить больше времени вместе.

Ранее сообщалось, что женщина придумала необычный способ сохранить гармонию в отношениях с партнером. Пара разделила дом на две части, в одной из которых живет мужчина со своими детьми, а в другой — женщина со своими.

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Евгения Черкасова
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