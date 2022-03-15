Съехавшиеся после 20 лет отношений супруги рассказали об особенностях их брака

Прожившие 20 лет раздельно супруги заявили, что личное пространство укрепляет их отношения

В английском городе Бредфорд, графство Уэст-Йоркшир, прожившие 20 лет раздельно муж и жена съехались и рассказали об особенностях их взаимоотношений. Историю необычной пары публикует Daily Mail.

54-летняя Клэр и 48-летний Дэвид Берк признались, что приняли решение жить отдельно, потому что считали, что личное пространство укрепляет их отношения. По словам Клэр, раздельное проживание позволяло ей скучать по мужу и с нетерпением ждать встречи. «Я никогда не хотела стать ворчливой женой, а раздельная жизнь позволяла нам избегать ссор, которые возникают у большинства пар. Для нас это было просто идеально», — объяснила она.

Однако спустя 20 лет брака супруги все же приобрели общий дом и переехали в него. Они решили навсегда остаться под одной крышей и жить по своим правилам — влюбленные спят в разных комнатах. Клэр переживала, что ее будут раздражать какие-то привычки Дэвида, о которых она не догадывалась, однако в итоге проблем не возникло.

Влюбленные рассказали, что после переезда их отношения вышли на совершенно новый этап. Также им нравится проводить больше времени вместе.

Ранее сообщалось, что женщина придумала необычный способ сохранить гармонию в отношениях с партнером. Пара разделила дом на две части, в одной из которых живет мужчина со своими детьми, а в другой — женщина со своими.