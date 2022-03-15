Путин созвонился с королем Бахрейна из-за Украины

Президент России Путин рассказал королю Бахрейна про цели спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин созвонился с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой и рассказал ему про причины и цели российской спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин рассказал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, о предпринимаемых мерах по защите гражданского населения, а также о проводимой российской стороной работе на переговорах с украинскими представителями», — говорится в публикации.

Также лидеры обсудили двухстороннее сотрудничество в торговле, внешнеполитической сфере, а также в борьбе с распространением COVID-19 с помощью российских вакцин. Пресс-служба отметила, что звонок произошел по инициативе Бахрейна, лидеры договорились развивать «обоюдные дружественные контакты» между странами.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что консультации Москвы и Киева в рамках переговоров по урегулированию кризиса на Украине возобновились. Дата нового раунда переговоров должна быть назначена после 15 марта.