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Путин созвонился с королем Бахрейна из-за Украины

Президент России Путин рассказал королю Бахрейна про цели спецоперации на Украине

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвонился с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой и рассказал ему про причины и цели российской спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин рассказал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, о предпринимаемых мерах по защите гражданского населения, а также о проводимой российской стороной работе на переговорах с украинскими представителями», — говорится в публикации.

Также лидеры обсудили двухстороннее сотрудничество в торговле, внешнеполитической сфере, а также в борьбе с распространением COVID-19 с помощью российских вакцин. Пресс-служба отметила, что звонок произошел по инициативе Бахрейна, лидеры договорились развивать «обоюдные дружественные контакты» между странами.

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Дмитрий Сотак
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