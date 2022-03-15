В Кремле прокомментировали планы Макрона поговорить с Путиным

Песков заявил, что в графике президента Путина на понедельник не было разговора с Макроном

В графике президента России Владимира Путина на 14 марта нет разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста о планах президента поговорить с Макроном с понедельник.

Ранее стало известно, что президент Макрон намерен вновь созвониться с российским коллегой в ближайшие часы. Он заявил о готовности к звонку в понедельник, 14 марта.

12 марта Путин провел телефонный разговор с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, лидеры обсудили ситуацию на Украине.