В Кремле ответили на вопрос о получении Путиным данных разведки

Песков заявил, что президент России Путин получает все данные разведки

Президент России Владимир Путин как верховный главнокомандующий страны имеет доступ ко всем данным разведки по ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент является верховным главнокомандующим, естественно, он получает всю полноту разведданных», — пояснил Песков.

При этом он отказался комментировать мнение общественного деятеля Израиля Якова Кедми о том, что успех операции зависит от действий разведки. Представитель Кремля отметил, что такой эксперт ему незнаком.

14 марта Минобороны отчиталось об уничтожении 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что из строя выведено более 1260 бронемашин, свыше 1000 единиц специальной военной автомобильной техники, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 беспилотных летательных аппарата, а также 124 реактивные системы залпового огня.

6 марта Конашенков сообщил, что в ходе проведения специальной операции на Украине были выявлены факты зачистки Киевом следов военно-биологической программы. По данным ведомства, программа финансировалась Минобороны США. По словам главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, Украина работала над созданием ядерного оружия. США об этом якобы знали.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Этому предшествовало признание Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) и подписание с ними соглашения о дружбе и сотрудничестве.