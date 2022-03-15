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Советник Байдена захотел провести переговоры с Патрушевым

Bloomberg: советник Байдена добивается контакта с секретарем Совбеза Патрушевым по Украине

Фото: Susan Walsh / AP Photo

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан захотел провести телефонные переговоры с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, Салливан добивается контакта со своим российским коллегой, чтобы «напрямую предостеречь Кремль от операции на Украине "под ложным флагом"» или использования конфликта как предлог для применения химического оружия.

На данный момент переговоры Салливана и Патрушева не согласованы, отмечает Bloomberg.

Ранее Салливан в ходе переговоров в Риме заявил представителям КНР, что Вашингтон беспокоит взаимодействие Пекина с Москвой на фоне событий на Украине. «У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», — сообщили в американской администрации.

Марина Совина
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