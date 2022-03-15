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Правительство Грузии обвинило президента в нарушении Конституции

Правительство Грузии обвинило президента Зурабишвили в нарушении Конституции
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили . Фото: РИА Новости

Правительство Грузии обвинило президента страны Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции из-за зарубежных визитов. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с этим правительство собирается обратиться в суд. «В течение прошедших месяцев не раз состоялись встречи представителей правительства и президента, на которых президенту не раз разъясняли содержание конституции Грузии, однако, к сожалению, безрезультатно. В этих условиях правительство Грузии вынуждено в ближайшее время обратиться в Конституционный суд в рамках тяжбы о компетенциях и потребовать подтверждение нарушения конституции президентом Грузии», — говорится в заявлении.

Ранее Зурабишвили в ходе выступления в парламенте заявила, что правительство не согласовало ее визиты во Францию, Германию, Венгрию и Польшу. Она поехала в Европу в частном порядке.

В правящей партии «Грузинская мечта» назвали это нарушением Конституции.

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Варвара Кошечкина
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