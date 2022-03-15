Госдеп ввел санкции против 11 представителей оборонного сектора России

Госдепартамент США объявил, что вводит санкции против 11 высокопоставленных представителей российского оборонного сектора. Об этом сообщает ТАСС.

«Государственный департамент продолжает налагать серьезные санкции на российских руководителей оборонной отрасли», — говорится в заявлении американского ведомства.

В санкционный список попали глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев и восемь заместителей министра обороны России.

14 марта сообщалось, что Европейский союз утвердил четвертый пакет персональных и экономических санкций против России из-за инициированной Москвой специальной операции на Украине. Он включил в себя включил в себя приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли.

