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Госдеп ввел санкции против 11 представителей оборонного сектора России

Госдеп ввел санкции против 11 представителей оборонного сектора России

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Госдепартамент США объявил, что вводит санкции против 11 высокопоставленных представителей российского оборонного сектора. Об этом сообщает ТАСС.

«Государственный департамент продолжает налагать серьезные санкции на российских руководителей оборонной отрасли», — говорится в заявлении американского ведомства.

В санкционный список попали глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев и восемь заместителей министра обороны России.

14 марта сообщалось, что Европейский союз утвердил четвертый пакет персональных и экономических санкций против России из-за инициированной Москвой специальной операции на Украине. Он включил в себя включил в себя приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли.

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Марина Совина
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