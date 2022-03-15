Кремль оценил санкции против России фразой «нет худа без добра»

Песков заявил, что РФ пытается использовать связанные с санкциями трудности в своих целях

Российские власти пытаются использовать трудности, связанные с введенными против страны санкциями, в своих интересах. Так сложившуюся ситуацию оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 15 марта, приводит РИА Новости.

Заявления о якобы разрушенной российской экономике не отражают реальность, определенные сложности действительно есть, но «нет худа без добра», подчеркнул пресс-секретарь президента России.

14 марта Европейский союз утвердил четвертый пакет персональных и экономических санкций антироссийских санкций из-за инициированной Москвой специальной операции на Украине. Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что новый пакет ограничений коснется 600 граждан России.

О начале военной операции по защите Донбасса стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин подчеркнул, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).