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Названы новостройки Москвы с максимальными скидками на квартиры

Риелторы назвали три ЖК Москвы, где жилье продают со скидками до 15 процентов

Изображение: страница «ЖК Аквилон BESIDE | Официальная группа» во «ВКонтакте»

В марте 2022 года в Москве нашли три жилых комплекса (ЖК), где квартиры продают со скидками до 15 процентов. Новостройки столицы с максимальными скидками на жилье назвали аналитики риелторской компании Est-a-Tet, пишет РБК.

Лидерами рейтинга стали ЖК «Аквилон BESIDE» (Нижегородский район, ЮВАО), «Аквилон Митино» (район Митино, СЗАО) и «Театральный квартал» (район Щукино, СЗАО) — во всех из них можно приобрести объекты на 15 процентов дешевле первоначальной стоимости.

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По данным аналитиков, средняя цена квадратного метра в ЖК «Аквилон BESIDE» — 355,2 тысячи рублей, а самое дешевое жилье там можно купить за 8,1 миллиона рублей. В «Аквилон Митино» «квадрат» стоит в среднем 285,8 тысячи рублей, а минимальный лот — 7,2 миллиона рублей. В «Театральном квартале» квадратный метр обойдется в среднем в 458,4 тысячи рублей, а наиболее дешевое жилье — в 16,8 миллиона рублей.

В перечень новостроек с максимальными скидками на квартиры также вошел ЖК «Талисман на Рокоссовского» (район Богородское, ВАО), где один квадратный метр в среднем стоит 343,4 тысячи рублей, а самый дешевый лот — 9,1 миллиона рублей. В этом комплексе возможны скидки на жилье до 12 процентов.

Снижение стоимости до 10 процентов предлагают в ЖК «Level Причальный» (район Хорошево-Мневники, СЗАО) и «Glorax Aura Белорусская» (район Беговой, САО). В других ЖК, которые вошли в составленный аналитиками рейтинг, максимальная скидка составила семь процентов.

Ранее самый высокий спрос на новостройки эксперты зафиксировали в Восточном административном округе Москвы (ВАО) — там 21 процент от сделок по жилью пришелся на «первичку». Второе место занял Западный АО (15 процентов), а третье — Северный АО (14 процентов).

Нина Ташевская
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