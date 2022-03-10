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Названы округа Москвы с самым высоким спросом на новостройки

В Юго-Восточном АО Москвы заключили 21 процент сделок с жильем в новостройках

Фото: Globallookpress.com

С января 2021-го по февраль 2022 года наибольший спрос на жилье в новостройках зафиксировали в Юго-Восточном административном округе Москвы — на него пришелся 21 процент от всех сделок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства недвижимости «Азбука жилья».

Округом столицы с одним из самых высоких показателей спроса назвали Западный АО — 15 процентов от всех сделок. Топ-3 списка замкнул Северный АО с показателем в 14 процентов. Чуть меньше сделок заключили в Северо-Западном округе (13 процентов). По 12 процентов пришлось на Южный и Северо-Восточный округа.

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Меньше всего сделок пришлось на Зеленоград — один процент от общего числа. В нижней части рейтинга также оказались Центральный и Юго-Западный округа с показателями в три и четыре процента соответственно. В Восточном округе заключили пять процентов сделок.

Ранее аналитики ЦИАН определили районы Москвы с самыми дешевыми съемными однокомнатными квартирами. Наиболее доступные варианты для аренды нашли в районах Новой Москвы и Зеленограде. Минимальной средняя плата за съемную «однушку» оказалась в Троицке — 22,3 тысячи рублей в месяц.

Нина Ташевская
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