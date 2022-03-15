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«Яндекс» отреагировал на сообщения о продаже «Новостей» и «Дзена»

«Яндекс» заявил, что не комментирует слухи о продаже сервисов «Новости» и «Дзен»

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Российский IT-гигант «Яндекс» отреагировал на сообщения о продаже своих сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» и назвал их слухами, передает РИА Новости со ссылкой на заявление его пресс-службы.

«Не комментируем слухи», — сказали представители компании.

Ранее РБК сообщил, что «Яндекс» решил продать сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Источник издания объяснил такое решение тем, что «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а сервис «Яндекс.Дзен» развивается, скорее, как соцсеть. Что касается «Яндекс.Новостей», то, по словам собеседника, он вызывает «много критики со всех сторон».

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Марина Совина
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