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Среди смертельно опасных муравьев распространился социальный суперген

Ученые Великобритании обнаружили распространение супергена среди огненных муравьев

Фото: Magdalena Smyczek / Wikimedia

Ученые Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) обнаружили, что так называемый социальный суперген способен распространяться среди смертельно опасных видов муравьев, меняя их социальную организацию. Передача ДНК делает муравьев более успешными, чем если бы они обладали лишь первоначальной социальной организацией. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Изначально огненные муравьи (род Solenopsis) формировали колонии с одной маткой. Однако ученые выяснили, что около миллиона лет назад возникла новая социальная организация с несколькими десятками маток в колонии. Это связано с изменениями в социальном супергене — большой области генома, охватывающей сотни генов, в том числе тех, что определяют отношение рабочих муравьев к числу цариц в муравейнике.

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Исследователи проанализировали ДНК, выделенную из 365 самцов огненных муравьев, чтобы проследить за эволюцией социального супергена среди рода Solenopsis, и обнаружили, что та же область генома присутствует у различных видов насекомых. Несмотря на то, что передача большой доли ДНК от вида к виду происходит редко из-за генетической несовместимости, преимущества от присутствия нескольких маток в колонии компенсируют негативные последствия от смешения различных генов и нарушения тонко отлаженного взаимодействия между хромосомами. Такие колонии имеют больше рабочих и с большей вероятностью переживут стихийные бедствия, например, наводнения.

Огненные муравьи являются жалящими муравьями, и их укус не только болезнен для человека, но и может быть смертелен в случае аллергии. Наиболее опасным считается вид красных огненных муравьев Solenopsis invicta, которые распространились по всему миру, нанося ущерб местной природе.

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Александр Еникеев
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