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Россиянина задержали за вымогательство денег и прав на имущество у бизнесмена

На Ставрополье мужчину задержали за вымогательство 12 миллионов рублей у предпринимателя

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На Ставрополье задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы у местного предпринимателя. Об этом во вторник, 15 марта, сообщает «МВД Медиа».

По данным издания, в 2021 году он вместе с сообщником заставили бизнесмена передать им деньги и права на имущество на сумму более 12 миллионов рублей.

Злоумышленника удалось задержать благодаря совместным усилиям полицейских, сотрудников ФСБ и росгвардейцев. Во время обыска в его квартире были изъяты «черная бухгалтерия», телефоны, а также восемь миллионов рублей, от которых он попытался избавиться, выкинув в окно. В отношении россиянина возбудили дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. По данным полиции, мужчина имеет определенный статус в преступном мире.

Его сообщник был задержан за разбой еще в 2021 году, на данный момент он отбывает наказание в колонии.

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Елизавета Новикова
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