Российскую долю в австрийской STRABAG купят инвесторы с Ближнего Востока

Российская «Расперия Трейдинг Лимитед» ликвидирует свою долю в австрийской STRABAG

Российская компания «Расперия Трейдинг Лимитед» намерена ликвидировать свою долю в австрийской строительной компании STRABAG и приостановить инвестиционную деятельность на территории ЕС. По сообщениям источников, Расперия уже провела переговоры о продаже своей доле в STRABAG пулу инвесторов с Ближнего Востока.

Кто именно может стать новыми акционерами STRABAG не уточняется, но сделка может состояться уже на этой неделе. После завершения сделки представители российской компании покинут совет директоров STRABAG. Согласно открытым данным Расперии принадлежит 27,8 процента акций в STRABAG.

STRABAG — одна из крупнейших европейских инженерно-строительных компаний. Работа концерна на территории РФ началась в 1991 году. До сих пор STRABAG расценивал Россию как один из основных стратегически значимых рынков для развития компании. С выходом российских акционеров из компании австрийский концерн будет вынужден свернуть деятельность на территории России.