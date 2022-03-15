Названы способы обходиться без сахара
Британский диетолог Дэвид Сташ назвал несколько способов, помогающих обходиться без сахара. Об этом сообщает издание The Sun.
Сташ утверждает, что нередко организм принимает жажду за желание съесть что-то сладкое. Диетолог посоветовал в таких случаях пить воду. Еще лучше — подыскать еду, которой можно заменить сладости. Желательно, чтобы в ней было мало сахара, но много белка. Другой метод отучиться от сладостей — физическая активность. «Если пройтись быстрым шагом, совершить короткую пробежку или подвигаться как-то еще, это поможет перехитрить любовь к сладкому», — говорит он.
По словам эксперта, многие потребляют сахар, даже не догадываясь об этом. В результате их тяга к сладкому становится еще сильнее. «Хватает продуктов питания, которые являются скрытыми источниками сахара», — утверждает он. Чтобы узнать, что в продукте есть сахар, нужно изучить его этикетку, а это делают далеко не все.
Чтобы не приходилось бороться с соблазнами, Сташ рекомендует выкинуть все сладости. Главное — продержаться без сахара подольше. «Со временем, по мере того, как вы отказываетесь от еды с сахаром в пользу более питательных вариантов, ваши вкусовые рецепторы и предпочтения тоже изменятся, — объясняет он. — Это значит, что сладости, которые вас когда-то манили, будут казаться уже не такими вкусными».
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