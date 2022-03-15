Названы способы обходиться без сахара

Диетолог Дэвид Сташ посоветовал отучиться от сладкого водой, белком и пробежками

Британский диетолог Дэвид Сташ назвал несколько способов, помогающих обходиться без сахара. Об этом сообщает издание The Sun.

Сташ утверждает, что нередко организм принимает жажду за желание съесть что-то сладкое. Диетолог посоветовал в таких случаях пить воду. Еще лучше — подыскать еду, которой можно заменить сладости. Желательно, чтобы в ней было мало сахара, но много белка. Другой метод отучиться от сладостей — физическая активность. «Если пройтись быстрым шагом, совершить короткую пробежку или подвигаться как-то еще, это поможет перехитрить любовь к сладкому», — говорит он.

По словам эксперта, многие потребляют сахар, даже не догадываясь об этом. В результате их тяга к сладкому становится еще сильнее. «Хватает продуктов питания, которые являются скрытыми источниками сахара», — утверждает он. Чтобы узнать, что в продукте есть сахар, нужно изучить его этикетку, а это делают далеко не все.

Чтобы не приходилось бороться с соблазнами, Сташ рекомендует выкинуть все сладости. Главное — продержаться без сахара подольше. «Со временем, по мере того, как вы отказываетесь от еды с сахаром в пользу более питательных вариантов, ваши вкусовые рецепторы и предпочтения тоже изменятся, — объясняет он. — Это значит, что сладости, которые вас когда-то манили, будут казаться уже не такими вкусными».

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