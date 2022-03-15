На Дальнем Востоке стало больше амурских тигров

Число краснокнижных амурских тигров на Дальнем Востоке увеличилось

Популяция краснокнижных амурских тигров на Дальнем Востоке за последние семь лет стала больше. Об этом во вторник, 15 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минприроды.

Как заявили в ведомстве, к такому выводу эксперты пришли по итогам внеочередного учета этих хищников в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. Провести его пришлось на три года раньше запланированного срока из-за распространения в регионе африканской чумы свиней, которая могла негативно повлиять на основную кормовую базу тигров — кабанов.

«По предварительным данным экспертов, численность тигра возросла. Точные цифры получим, когда будут сведены воедино все дневники учётчиков и проведено "компьютерное моделирование", где будут учтены все следы, кадры с фотовидеоловушек, то есть сгенерирован весь исходный материал», — пояснил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Отмечается, что в этом году специалисты провели учет максимально быстро — всего за два дня. За это время 30 экспертов из Сихотэ-Алинского заповедника преодолели более 516 километров и смогли обнаружить более 40 следов амурского тигра.

