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На Дальнем Востоке стало больше амурских тигров

Число краснокнижных амурских тигров на Дальнем Востоке увеличилось

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Популяция краснокнижных амурских тигров на Дальнем Востоке за последние семь лет стала больше. Об этом во вторник, 15 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минприроды.

Как заявили в ведомстве, к такому выводу эксперты пришли по итогам внеочередного учета этих хищников в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. Провести его пришлось на три года раньше запланированного срока из-за распространения в регионе африканской чумы свиней, которая могла негативно повлиять на основную кормовую базу тигров — кабанов.

«По предварительным данным экспертов, численность тигра возросла. Точные цифры получим, когда будут сведены воедино все дневники учётчиков и проведено "компьютерное моделирование", где будут учтены все следы, кадры с фотовидеоловушек, то есть сгенерирован весь исходный материал», — пояснил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Отмечается, что в этом году специалисты провели учет максимально быстро — всего за два дня. За это время 30 экспертов из Сихотэ-Алинского заповедника преодолели более 516 километров и смогли обнаружить более 40 следов амурского тигра.

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Варвара Кошечкина
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