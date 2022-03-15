Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Ирана рассказал о послании Кулебы для Лаврова

Глава МИД Ирана заявил о призыве Дмитрия Кулебы к решению кризиса на Украине
Хосейн Амир Абдоллахиан

Хосейн Амир Абдоллахиан. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просил передать российскому коллеге Сергею Лаврову призыв к мирному решению украинского кризиса, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе пресс-конференции, сообщает ТАСС во вторник, 15 марта.

«Те переговоры, которые прошли между моим коллегой господином Лавровым и министром иностранных дел Украины, они начались в Анталье и продолжаются по видеосвязи. Мы их поддерживаем. Вчера вечером я провел очень продолжительный разговор с министром иностранных дел Украины. И как раз он меня попросил, чтобы я передал господину Лаврову послание о том, что Киев выступает за концентрацию на политическом урегулировании», — рассказал иранский министр.

Ранее Кулеба заявил, что Украина приняла решение координировать совместные шаги по урегулированию кризиса в стране с Турцией. Он также поблагодарил власти Турции за усилия для укрепления мира и стабильности в регионе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В России продолжат блокировать популярные VPN-сервисы
Великобритания ввела санкции против российских журналистов
Россиянам назвали часто возникающие после COVID-19 опасные болезни
Представитель НОК Норвегии прокомментировал свой уход из комитета из-за россиян
Стало известно о судьбе «Ашана» в России
Блогерша раскрыла пять главных правил после первого визита в тату-салон
Суд дал сроки от 10 до 15 лет заключенным в Россоши за религиозный экстремизм
Россиянам назвали опасный тип VPN
Ким Кардашьян обвинила Канье Уэста во лжи по поводу детей
Великобритания отменила коронавирусные ограничения для туристов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.