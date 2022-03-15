Глава МИД Ирана рассказал о послании Кулебы для Лаврова

Глава МИД Ирана заявил о призыве Дмитрия Кулебы к решению кризиса на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просил передать российскому коллеге Сергею Лаврову призыв к мирному решению украинского кризиса, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе пресс-конференции, сообщает ТАСС во вторник, 15 марта.

«Те переговоры, которые прошли между моим коллегой господином Лавровым и министром иностранных дел Украины, они начались в Анталье и продолжаются по видеосвязи. Мы их поддерживаем. Вчера вечером я провел очень продолжительный разговор с министром иностранных дел Украины. И как раз он меня попросил, чтобы я передал господину Лаврову послание о том, что Киев выступает за концентрацию на политическом урегулировании», — рассказал иранский министр.

Ранее Кулеба заявил, что Украина приняла решение координировать совместные шаги по урегулированию кризиса в стране с Турцией. Он также поблагодарил власти Турции за усилия для укрепления мира и стабильности в регионе.